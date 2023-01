Anticipazioni Amici 2022: spoiler eliminazioni, sfidi ed ospiti

Cosa succederà ad Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni della puntata del 22 gennaio 2023? Ecco ospiti, sfide e possibili eliminazioni o meglio tutti gli spoiler emersi dalla registrazione odierna e che possiamo raccontarvi grazie alla collaborazione con Amici News. La puntata è davvero attesissima. Dopo il Capodanno – Gate, dopo una settimana in cui sui media si sono fatte diverse congetture e sui social si sono susseguite voci su voci, quale sarà il mood? Si cercherà di voltare pagina?

Amici di Maria De Filippi: gli ospiti di domenica 22 gennaio 2023

Alessandro Cattelan ha giudicato i cantanti settimana scorsa, mentre, come ospite musicale, vi era Deddy. Domenica 22 gennaio 2023 chi approderà in studio? Chi ha invitato Maria De Filippi questa settimana ad Amici 22? Si avvicina Sanremo e molti artisti potrebbero essere già impegnati in prove per il Festival. Forse è difficile che vedremo LDA e Albe presentare il loro singolo insieme. C’è però una news molto interessante. Controllando la classifica su iTunes chiunque può scoprire tra le alte posizioni un nuovo singolo di Simonetta Spiri. Il brano si intitola Elegante. La potremo dunque rivedere sul palco del talent che la vide tra i protagonisti tra il 2007 e il 2008? Vediamo un po’ cosa ci dicono le anticipazioni raccolte dalle talpe di Amici News.

Ospite musicale: Ernia che ha cantato Bella fregatura

Giudice gara canto: Gerry Scotti

Giudice gara ballo: Riccardo Cocchi, Virna Toppi e Simona Tribuna

Sfida congelata di Samu: cosa è successo?

Settimana scorsa la sfida di Samu è stata congelata. La giudice non sapeva decidere tra lui e lo sfidante e ha chiesto di poter vedere una prova comparata. Siccome la sfida era stata decisa al momento, per via del provvedimento disciplinare preso a causa di quanto accaduto a Capodanno, il ballerino di Emanuel Lo e lo sfidante non avevano preparato una stessa coreografia. Per questo il risultato è stato congelato e ad entrambi è stato dato modo di studiare uno stesso brano per un nuovo duello. Come finirà? Samu riuscirà a tenersi la maglia? Per ora sì e ci sono anche belle sorprese per lui. Settimana prossima però verrà fatta una nuova sfida.

Cosa è accaduto? Da quanto ci dicono le talpe di Amici News la sfida di Samu è stata fermata perché la maestra Alessandra Celentano ha deciso di prendere Paky nella classe e aggiungere così un banco. Samu pertanto la settimana prossima dovrà fare un’altra sfida. Per questa sfida Samu e Paky hanno ballato una comparata di hip hop e una di modern sulle note di Hold Back the River. A dimostrarla è stata Giulia Stabile.

Maria De Filippi si è arrabbiata con Samu perché mentre ballava Paky si è tolto la maglia, cosa che nelle prove non aveva fatto. A quanto pare non possono cambiare le cose rispetto alle prove.

Amici 22, gara canto: la classifica e le news

Come è andata la gara canto? Cosa hanno cantato i vari talenti della scuola di Amici 22? Ecco tutte le news e la classifica.

A vincere è stato Aaron. Il giovane non ha ottenuto l’accesso al Serale, almeno per ora. Cosa ha cantato? “Iris” mentre durante l’esame di ammissione al Serale ha cantato “Purple Rain”. Rudy Zerbi gli ha detto che sta vedendo una risalita dopo il momento di down e vuole continuare a vederla, per questo per ora non gli da la maglia.

Aaron

Angelina canta “Eye in the sky”. Gerry Scotti ha fatto capire la sua preferenza per lei. Si è emozionata molto e Wax l’ha sostenuta tanto – diversi sguardi tra loro-. Pare abbiano fatto pace.

Cricca che canta Spaccacuore

Federica ha cantato Chiamami ancora amore. Gerry Scotti le ha detto che nonostante la sua giovane età il pezzo le stava davvero bene addosso. Ha quindi fatto un ottimo lavoro.

Jore che canta Mi fido di te nelle pause ha parlato molto con Aaron ed Eleonora

NDG canta “Get Lucky”. Lorella Cuccarini è apparsa ancora arrabbiata con l’allievo per quanto accaduto a Capodanno.

Wax canta “Vengo anch’ io”. Il giovane è apparso molto sottotono.

a pari merito con Wax arriva Niveo che canta 7000 caffè. Lorella ha detto sta migliorando e che sta trovando pian piano il suo equilibrio.

che canta 7000 caffè. Lorella ha detto sta migliorando e che sta trovando pian piano il suo equilibrio. Piccolo G canta “Fuori dal tunnel”. Sottotono anche lui. Zerbi lo ha guardato per dargli forza. Gerry ha detto che gli è piaciuto.

Gara ballo: classifica e news

A vincere la gara ballo è stata Isobel e ha ottenuto anche l’accesso al Serale e si unisce al Ramon con la maglia color oro. La ballerina all’esame ha danzato sulle note di: Unstoppable di Sia, La gatta sul tetto e Hello di Adele

Isobel balla She wants to move

Mattia

Samuel balla “Pamx8” di Irama, hip hop

Maddalena ha ballato Hands to myself. La giudice le dice che usa bene gli spazi, ha una bella tecnica e una bella coordinazione. La ballerina è apparsa molto vicina a Samu negli intervalli.

Samu ha ballato Hasta la vista

Eleonora ha ballato un passo a due con Umberto

Megan ha ballato Freedom

Vanessa balla Lose control

Assente Gianmarco. Non è stato spiegato il motivo.

Premio in palio: ballare al concerto di Achille Lauro

Vince Samu. Cosa è accaduto? La gara era un vero e proprio torneo sui cavalli di battaglia e a giudicare vi era Garrison. Samu ha ballato “Unholy” con coreografia modern mentre gli altri concorrenti:

Isobel “Milkshake”

Megan “Listen to me now”

Ramon balla “Dangerous” di David Guetta

Gara inediti per vincere videoclip

Vince Cricca con Se mi guardi così. Cricca registrerà il videoclip della sua nuova canzone con Giacomo Triglia, giudice della sfida inediti. A partecipare sono stati, oltre a lui: Aaron, Angelina e Federica.

Il triangolo: Mattia, Celentano, Todaro e la gelosia di quest’ultimo

Durante la registrazione c’è stata una discussione lunga sulla questione scarpe per il compito assegnato a Mattia. La Celentano, infatti, aveva dato un nuovo compito al ballerino e desiderava si esibisse scalzo. Todaro, visto quanto successo settimana scorsa, non voleva che si esibisse così. Mattia alla fine non ha fatto il compito assegnato.

Zerbi ha lanciato una frecciatina al collega dicendo che Todaro rosica perché Mattia chiede alla Celentano i consigli.

Un fondo di verità c’è. Todaro è arrabbiato con Mattia per non aver parlato con lui prima di andare dalla Celentano e arrabbiato con la Celentano che continua a dare compiti ai suoi allievi volendo prendere il suo posto.

Prove sponsor

Prova Oreo: Angelina

Prova Marlù: Aaron

Prova TIM: Mattia

Fonte: Superguida Tv