Ad “Amici 22” Megan mette con le spalle al muro Gianmarco: “Stiamo insieme o no?”

La ballerina di Riamondo Todaro espone al compagno i dubbi sulla loro relazione

Ad “Amici 22” c’è aria di crisi tra Megan e Gianmarco. L’entrata della ballerina Isobel aveva “distratto” parecchio il ragazzo e adesso la collega sembra avere seri dubbi sulla loro relazione. Decide quindi di parlargli faccia a faccia, per chiarire tutto: “O stiamo insieme davvero o così per me non ha senso, sto proprio male”. Anche il ballerino concorda sul fatto che ci siano dei problemi, ma è pronto a superarli.

Le confidenze di Megan: “Siamo diversi su tante cose”

Nella casa l’amico Piccolo G. ha notato il cambiamento di Megan e la spinge a confidarsi: “Come va con Gianmarco, c’è qualcosa che non va. Vi vedo dagli occhi…”. La ballerina ammette che le cose non stanno andando bene, anche per colpa sua: “Nella danza e nel lavoro riesco a essere costante, mentre nelle interazioni sociali no. A lui questa cosa destabilizza e ci sta, lo capisco. Lui dice che gli piacerebbe stare con me in modo tranquillo, mentre invece io un giorno ci sono e quello dopo no. Gli voglio tantissimo bene, ma io sono fatta così. Sono un po’ egoista… Siamo diversi su tantissime cose”.

“Stiamo insieme oppure no”

La ballerina decide quindi di mettere le cose in chiaro con Gianmarco: “Parliamoci chiaro, abbiamo capito che siamo diversi in tante cose e la pensiamo in maniera differente. Fino a che punto vogliamo venirci incontro? O stiamo insieme davvero o così per me non ha senso, sto proprio male”. Il ragazzo, però, ha una visione opposta della loro storia: “Io non la vedo così, credo che siamo connessi, ma sei tu che mi stai evitando”. Gianmarco ammette di amare anche i momenti di crisi della compagna: “Quando perdi le tue sicurezze mi interessi anche di più. Penso che il lato vero delle persone esce quando sono un po’ sottotono, adesso ho visto la Megan che mi piaceva”.

Le incertezze di Gianmarco

Gianmarco non nega di aver avuto delle incertezze su di loro: “Non capivo se ero io a non avere più interesse o se eri tu che mi stavi mostrando un lato diverso, che non mi piace. La mia proposta è ripartire con serenità e vedere se questa cosa funziona.Ci proviamo?”. Dopo un attimo d’incertezza decide di dare alla relazione una seconda possibilità e sussurra con un sorriso: “Va bene”.