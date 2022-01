Stasera MasterChef, alla scoperta della cucina di confine. Tutte le anticipazioni

All’insegna dell’internazionalità e dell’incontro tra culture, la Masterclass, con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, ci porta alla scoperta dei sapori del medioriente. Prova in esterna e pressure test a Trieste, la città (al confine) che non ha confini. Ospite Anissa Helou, studiosa, scrittrice ed esperta di cultura islamica. MasterChef ti aspetta tutti i giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, disponibile anche on demand e su Sky Go



Prosegue la competizione tra i fornelli di MasterChef Italia e le nuove sfide sono una finestra aperta sulla società moderna, all’insegna della mescolanza tra culture. Mai come in questa edizione, il cooking show è cosmopolita e rappresenta il cambiamento in atto non solo nella cucina ma anche nella società, ospitando concorrenti da ogni parte del mondo. Giovedì 20 gennaio, su Sky e in streaming su NOW, gli aspiranti chef cucineranno tra sapori e profumi internazionali, per convincere i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli e inseguire l’obiettivo di poter proseguire il proprio percorso in cucina.

LA MYSTERY BOX

Condurrà i concorrenti alla scoperta di dieci ingredienti “migranti”, provenienti da ogni parte del mondo. Prodotti importati in Italia e ormai integrati nella cucina del Belpaese: dal couve manteiga brasiliano alla melanzana thailandese, dai fiori di banano allo spinacio d’acqua asiatico. L’Invention Test poi animerà la cucina del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy con le tradizioni della cultura islamica grazie all’ospite internazionale Anissa Helou, studiosa e scrittrice che incarna la fusione dei popoli. L’assoluto protagonista della prova sarà il pane, declinato in tre diverse versioni: il Non uzbeko, lo Yufka turco e il Rgaïf marocchino.

LA PROVA IN ESTERNA

La splendida città di Trieste, da secoli crocevia di popoli e culture, ospiterà la prova in esternaalla scoperta della cucina di confine, tra gustosi ingredienti e produttori provenienti dai Paesi confinanti con la regione italiana che fa da porta verso l’Oriente. E sempre nella città friulana, nel pittoresco Castello di Miramare – durante gli episodi trasmessi giovedì 20 gennaio alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibili on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW – i concorrenti si contenderanno la permanenza nell’ambita Masterclass sfidandosi in uno dei Pressure Test più insidiosi della stagione. Le difficoltà aumentano e solo i migliori potranno inseguire il proprio sogno: chi continuerà il percorso a MasterChef Italia?

MASTERCHEF MAGAZINE

Prosegue l’appuntamento giornaliero con MasterChef Magazine, dal lunedì al venerdì alle ore 19:45 sempre su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW. Continua l’incontro coi cuochi amatoriali protagonisti dell’undicesima edizione di MasterChef Italia, dopodiché la rubrica Il Companatico ospiterà l’esperta di cultura mediorientale Anissa Helou, mentre Mystery per due riunirà i vincitori delle ultime due edizioni del cooking show, Francesco Aquila e Antonio Lorenzon. Ritratti vedrà protagonista lo chef Joji Tokuyoshi; in #Instafood spazio a Giorgio Locatelli, che cucinerà una ricetta vegana a base di melanzana. Lo stesso Locatelli incontrerà poi Bruno Barbieri in Due giudici una spesa. Infine, non mancherà la pastry chef Aurora Storari che mostrerà dei golosi profiteroles.

Il programma è stato realizzato nel pieno rispetto della sicurezza dei partecipanti e delle normative relative alle misure di contenimento del contagio da Virus Sars- Cov2 come da DPCM vigenti durante le registrazioni.

Tutto il mondo MasterChef Italia sceglie di essere – anche quest’anno – plastic freeed eco-friendly promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari. La produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free. Tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy ha portato a bordo dei nuovi episodi di MasterChef Italia: Hotpoint, Amadori, Regina Asciugamani, Duchessa Lia, Acqua Minerale San Benedetto, Cirio, Castagne Lovers, Melinda, Granoro, Cromaris, Bericah, Rizzoli Emanuelli, Olio Filippo Berio, KitchenAid, Zwilling Ballarini Italia, Molino Spadoni, Siggi, Mazzetti l’Originale, Eurovo, Ubena Spezie, Pizzoli, Tenuta Ritiro, Fungo Italiano Certificato, ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Trentino Marketing, Riserva San Massimo.

RTL 102.5 è media partner del programma.

Si rinnova la partnership con la casa editrice Baldini&Castoldi che curerà e pubblicherà il libro di ricette del vincitore di MasterChef Italia.

MasterChef Italia è prodotto da Endemol Shine Italy per Sky.

Un programma scritto da Paola Papa e da Emiliano Ereddia, Sonia Soldera, Ilaria Barosi, Alessandra Tomaselli, e con Luca Colocucci, Silvia Bizzotto, Francesca Valenti, Francesca Mazzantini, Anna Ferrajoli, Francesco Stefanucci, Maria Chiara Salvi, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Direttore della fotografia Flavio Toffoli. Scenografie Francesco Mari. La regia è di Umberto Spinazzola.

MasterChef è basato su un format creato da Franc Roddam in associazione con Ziji Productions. Executive Producer Franc Roddam e distribuito da Banijay Group.

MasterChef Italia: ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell’unione europea, e in streaming su Now.