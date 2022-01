Sangiovanni «Minacciato per come mi vesto»

Il cantante di “Farfalle” si prepara a partecipare a Sanremo 2022, e a ricevere una marea di critiche

Da quando è entrato nella scuola di Amici 20 Sangiovanni ha iniziato a venire preso di mira dagli hater: prima per la sua passione per gli smalti, poi per i suoi outfit super pink e per le gonne che indossa senza paura (anche sul red carpet) e, successivamente, per la relazione con Giulia Stabile, conosciuta all’interno del talent di Maria De Filippi dal quale il 19enne è uscito vincitore, soprattutto dal punto di vista personale, poiché all’interno della scuola il cantante ha conosciuto il vero amore.

Il sentimento che ha unito Giulia e Sangiovanni continua più forte che mai, come possiamo vedere dai loro canali social, dove oltre a romantiche foto insieme, condividono con i propri follower messaggi positivi di inclusione, tolleranza, amore e rispetto reciproco.



Nonostante i buoni propositi, Sangiovanni e Giulia sono stati coperti di critiche e questo nell’ultimo periodo li ha portati a allontanarsi dai riflettori, per preservare il rapporto dalle critiche e dagli attacchi esterni. «Negli ultimi tempi abbiamo deciso di esporci meno sui social e abbiamo scoperto che la privacy è una cosa bellissima, perché possiamo vivere come una coppia normale, con le nostre dinamiche», ha spiegato Sangiovanni che, solo nell’ultimo periodo, sta provando l’ebrezza di vivere il proprio rapporto con Giulia lontano da occhi indiscreti, anche se questo sembra non essere stato apprezzato da tutti.



«Il fatto però di essere meno esposti crea in alcune persone una curiosità, a volte morbosa. Ci monitorano, ci cercano, osservano quello che facciamo anche nelle piccole cose per capire che cosa accade tra noi. Questo non è piacevole», ha poi aggiunto l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi.

Dopo essersi fatto conoscere con brani quali “Lady” e “Malibù”, ora il fidanzato di Giulia Stabile ha voglia di raccontarsi e di lasciarci entrare nella sua sfera più privata e intima facendoci scoprire le sue zone d’ombra più buie, portate alla luce con il singolo “Persona nel buio” (realizzato insieme a Madame) e con la canzone “Farfalle”, con la quale Sangiovanni parteciperà tra i big in gara al Festival di Sanremo 2022. Due brani nei quali il 19enne ha raccontato lo smarrimento provato con l’arrivo del successo e la sensazione di vivere in balia delle emozioni e degli eventi senza avere la possibilità di trovare un appiglio al quale aggrapparsi con forza, in attesa che il mare si calmi e che tutto torni come prima.

Perché, per quanto il cantante di “Tutta la notte” fosse pronto a finire nell’occhio del ciclone, di certo non si aspettava di venire travolto da un fiume d’odio costante e continuo, e tutto questo solo per avere il coraggio di mostrarsi per quello che è: un ragazzo libero dai preconcetti che desidera esprimersi come vuole, compreso lo sfilare sul tappeto rosso del Roma film festival con una lunga nera e lo smalto sulle unghie.

Tanto è bastato a Sangiovanni per essere sommerso dall’odio. «Ne ho ricevuto tantissimo. Insulti di ogni genere sui social per come mi vesto, per quello che scrivo. Mi hanno anche minacciato di morte e io mi sono fermato e mi sono chiesto: ma perché?», ha raccontato il cantante il quale, invece che rispondere a tono agli hater, ha iniziato a pensare ai motivi che potessero spingere così tante persone a inveire contro di lui.

«È come se ci fosse un pezzo di mondo alla ricerca di qualcuno a cui dare le colpe di qualcosa. I cambiamenti che ho vissuto mi hanno dato moltissimo, però mi hanno anche fatto sentire più fragile. Ho dovuto cercare un nuovo equilibrio» ha continuato il 19enne, più pronto che mai a rivendicare la propria libertà di pensare, di essere e di vestirsi come più gli piace, rispondendo all’odio con l’amore. Un messaggio questo che Sangovanni porterà anche a Sanremo, sul cui palco sarà pronto a «dare tutto senza aspettarsi niente».



