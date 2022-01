Sabato torna Il Caffè di Rai1

Sabato 22 gennaio alle 6.00 su Rai1 torna “Il Caffè di Raiuno”. Tra gli ospiti di Pino Strabioli e Roberta Ammendola, il giornalista Dario Salvatori autore del libro “Il Salvatori 2022”, il regista e coreografo Luciano Cannito e Baz, attualmente in tour con lo spettacolo “7 spose per 7 fratelli”. E ancora, Roberto Ciufoli e Bedicta Boccoli attualmente a teatro con “Il Test”. Anche questa puntata non mancheranno i consigli di lettura del critico televisivo Santino Fiorillo.

“Il Caffè di Raiuno” è un programma di Pino Strabioli, Roberta Ammendola e Luca Giudice. La regia è di Alessandra De Sanctis.