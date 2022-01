“Il Francese”, ecco il nuovo personaggio di Massimo Carlotto

Uno degli autori più amati del noir italiano debutta con uno sfruttatore di escort nel catalogo del Giallo Mondadori

Il re del noir italiano Massimo Carlotto debutta nel catalogo del Giallo Mondadori con un nuovo, iconico personaggio, “Il Francese”, protagonista dell’omonimo romanzo. Ma chi è il cosiddetto Francese? Gestisce una “maison” di dodici donne: dalla pin-up d’altri tempi alla manager in carriera. Il Francese, insomma, è in grado di soddisfare le fantasie di commercianti, imprenditori, professionisti. Il suo è un giro medio-alto: le mademoiselle non lavorano in strada.



Siamo a Torino, nei luoghi di narrazione più familiari allo scrittore. Il business del Francese va a gonfie vele. Ma tutto precipita quando una delle ragazze scompare nel nulla: è lui l’ultimo ad averla vista viva e quindi è il primo a finire sulla lista degli indagati.

E qui entra in scena il commissario Franca Ardizzone. Non gli dà tregua, lo vuole sbattere in galera a tutti i costi. Il business del Francese, inoltre, fa gola alle bande che gestiscono la prostituzione in zona. Per salvarsi il protagonista è costretto a cercare la verità, un gioco pericoloso dove nessuno rispetta le regole.

Così Massimo Carlotto, uno degli autori più amati, incisivi e schierati del noir italiano, dimostra per l’ennesima volta il suo talento unico nel raccontare la nostra società e gli scheletri che cerca di nascondere nell’armadio.