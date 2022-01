Fedez, cena di lusso e regalo da 318mila euro per Chiara Ferragni

Crisi superata durante una romantica cena da Cracco a Milano



Fedez ha portato Chiara Ferragni in centro a Milano, precisamente da Cracco in Galleria Vittorio Emanuele. Ad aspettare Chiara è stata una sala privata, con tavolo rotondo apparecchiato con eleganza, fiori, candele, luci soffuse e petali ad indicare la vita.



I due hanno ripreso e postato tutto sui canali social, soprattutto su Instagram: piatti elaborati, selfie con lo chef stellato e baci.



Fedez era impeccabile, indossava un cappotto blu e carica nera, mentre lei ha optato per uno stile total white: jeans con le piume sulla caviglia di Seen Users, maglione crop in nuance, borsa Hermès, casual, ma chic.



Chiara ha ripreso da vicino il polso destro per postare nei dettaglio uno splendido bracciale Panthére di Cartier: diamanti per un totale di dieci carati, macula in onice, le famose teste di pantera con gli occhi di smeraldo, per un costo di 318mila euro.