Donne sull’orlo di una crisi di nervi diventerà una serie tv con Gina Rodriguez

“Donne sull’orlo di una crisi di nervi”, il film del 1988 di Pedro Almodóvar, diventerà una serie tv targata Apple TV+. Lo ha rivelato The Hollywood Reporter precisando che l’ex star di “Jane the Virgin” Gina Rodriguez dovrebbe essere protagonista e produttrice esecutiva del progetto.

I migliori film di Pedro Almodovar

Della serie si sa ancora pochissimo perché il progetto è in fase embrionale. Sappiamo però che lo stesso Almodóvar, al suo primo lavoro televisivo, sarà probabilmente coinvolto come produttore esecutivo insieme ad Eugenio Derbez con la sua 3Pas Studios. La serie tv dovrebbe portare sul piccolo schermo la stessa trama del film. Sappiamo anche che Gina Rodriguez dovrebbe interpretare la protagonista Pepa e che la serie sarà probabilmente girata sia in inglese che in spagnolo. Infine è stato rivelato da The Hollywood Reporter, che ad occuparsi della sceneggiatura sarà Noelle Valdivia (Kevin Can F**k Himself, Golia).



Il film di Almodóvar racconta la storia della doppiatrice cinematografica Pepa, che cerca in tutti i modi di dire a Iván, suo compagno nella vita e nel lavoro, di essere incinta, ma scopre che sta per partire per Stoccolma. Pepa pensa che si sia ricongiunto alla moglie Lucía, la quale sospetta il contrario: entrambe si sbagliano perché Iván ha un’altra amante, l’avvocatessa Paulina Morales. Durante l’arco della giornata Pepa riceve nel suo appartamento diverse visite: la sua amica Candela, in fuga e in cerca d’aiuto dopo aver ospitato a casa sua dei terroristi; Carlos, figlio di Iván, con la sua fidanzata Marisa, casualmente venuti a vedere l’appartamento; Lucía, moglie di Iván e madre di Carlos; una coppia di poliziotti che indagano sui terroristi insospettiti da una telefonata anonima; il tecnico che deve riparare il telefono che Pepa aveva precedentemente gettato dalla finestra. Lucía, saputa la verità, va all’aeroporto armata di pistola con l’intenzione di uccidere Iván, ma Pepa, dopo aver tentato inutilmente di dissuaderla, riesce a disarmarla e a salvare la vita di Iván. Finalmente può parlargli, ma dopo tutto quello che è accaduto è esausta e decide che quello che doveva dirgli non è più importante, torna a casa e continua la sua vita senza di lui.