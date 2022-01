C’è un nuovo royal wedding in arrivo nel Regno Unito e chissà cos’ha in serbo Tatiana Mountbatten

Royal wedding in vista per il Regno Unito. Dopo gli scandali del principe Andrea,finalmente una buona notizia a risollevare gli animi della regina Elisabetta. Lady Tatiana Mountbatten, cugina della sovrana, sposerà il fidanzato Alick Dru. Il lieto annuncio arriva direttamente dalle colonne del Telegraph al quale nel fine settimana le rispettive famiglie della coppia hanno affidato un breve comunicato: “Annunciamo il fidanzamento di Alick, figlio dei signori Dru di Bickham, Somerset, e Tatiana, figlia del marchese di Milford Haven e di Lady Spencer di Alresford”.



Classe 1990, Tatiana ha una lontanissima parentela con Elisabetta in quanto entrambe discendenti dalla regina Vittoria e questo fa di lei una possibile, sebbene improbabile, erede al trono: in linea di successione occupa infatti il 464esimo posto, subito dietro a suo fratello minore Henry, conte di Medina. Il suo debutto in società risale al 2007, quando ha partecipato al Bal des Débutantes di Parigi vestita da Christian Dior. Nonostante i natali illustri, la 32enne non ha mai nutrito ambizioni rispetto al trono: la sua più grande passione è infatti l’equitazione, proprio come la sovrana e la sua amata nipote Zara Phillips. Esperta cavallerizza, dopo un periodo trascorso in Danimarca e Germania, la futura sposa è tornata in Inghilterra dove gestisce un proprio maneggio. In passato ha gareggiato più volte nella categoria dressage e dal 2019 tiene un proprio blog dedicato esclusivamente ai cavalli e al mondo country.



Legata da diversi anni all’imprenditore Alick Dru, 30 anni, pochi giorni fa Tatiana ha pubblicato sui social la romantica proposta di nozze ricevuta ad alta quota, nell’esclusiva Verbier, in Svizzera – la stessa località dove in questi giorni il principe Andrea sta cercando un acquirente per il suo splendido chalet da 17 milioni di sterline. Per il momento non sono noti ulteriori dettagli sulle nozze, ma tutto fa credere che potrebbe essere il royal wedding dell’anno.