Brooklyn Beckham prepara le nozze di primavera, ecco i dettagli

Fervono i preparativi per il matrimonio tra il primogenito 22enne di David e Victoria Beckham con Nicola Peltz, 27 anni: dall’abito da sposa, alla location agli invitati già circola qualche spoiler

Quelle tra Brooklyn Beckham, primogenito 22enne di David e Victoria Beckham e Nicola Peltz, 27 anni, saranno nozze da favola, questa è una certezza. Avrebbero dovuto sposarsi l’anno scorso ma a causa del coronavirus hanno preferito rimandare. Ora non possono più aspettare e, mentre fervono i preparativi, qualche spoiler su uno dei matrimoni più glamour dell’anno comincia a trapelare. Dall’abito da sposa agli invitati, dalla data alla location, i dettagli su cui sognare non mancano.



Si è parlato a lungo di nozze da celebrare in Puglia, ma alla fine la coppia ha optato per la proprietà del padre della sposa, Nelson Peltz, in Florida. Una villa da 103 milioni di dollari con tanto di giardini affacciati sul mare e mega piscina. Per la data si ipotizza aprile, e circola la voce non confermata che il giorno fissato sia il 9.



Come in ogni matrimonio che si rispetti, l’abito della sposa catalizza tutta l’attenzione. Nicola ha scelto un noto brand italiano di alta moda per il vestito, ed è già stata due volte a Roma con la madre, il fratello e la migliore amica a scegliere modello e tessuto. Non sarà dunque la futura suocera Victoria Beckham a occuparsi del suo outfit. Pare che avesse già pronti due modelli, ma che non sia rimasta male quando ha saputo di essere stata “scartata”.



Anche il capitolo invitati è succoso. E’ molto probabile che saranno presenti ospiti come Gigi Hadid, Nicole Richie e Gordon e Tana Ramsay, grandi amici di Victoria e David Beckham. Incerta la presenza del padrino di Brooklyn, Elton John, che in quei giorni sarà impegnato nel tour. Lo sposo ha scelto come testimoni Cruz e Romeo e anche Nicola ha voluto suo fratello Brad accanto a sé nel gran giorno. In attesa di vedere in che modo ci lasceranno a bocca aperta, non resta che sognare…