Wonka: il prequel di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato si farà e ha una data d’uscita

Si intitola Wonka il prequel di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. La Warner Bros. si sta dedicando al progetto, che ha già una data d’uscita e un regista.

Il prequel di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, di cui vi parliamo dal 2018, si farà e la Warner Bros. ha già stabilito la data di uscita, che sarà il 17 marzo del 2023. Il film, che si intitola Wonka, sarà prodotto da David Heyman, a cui dobbiamo il franchise di Harry Potter. Proprio costui ha voluto specificare, tempo fa, che il progetto è un’origin story incentrata sul proprietario della fabbrica di dolciumi, probabilmente sulla sua infanzia e giovinezza.

Non si conosce nessun altro dettaglio sulla trama di Wonka, quindi ignoriamo se troveremo i simpatici Umpa-Lumpa. Ma forse è un po’ presto per sapere di cosa parlerà esattamente il film e soprattutto se le sue atmosfere saranno più simili a quelle del sopracitato Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, interpretato da un favoloso Gene Wilder e diretto da Mel Stuart, o a quelle de La fabbrica di cioccolato di Tim Burton, un film del 2005 con protagonista Johnny Depp. Entrambi, come sappiamo, erano tratti dal celebre libro per bambini La fabbrica di cioccolato, scritto da Roald Dahl e pubblicato per la prima volta nel 1964.

La sceneggiatura di Wonka è di Simon Rich, autore del copione di An American Picke (con Seth Rogen). La regia, invece, è di Paul King, che ha diretto Paddington e Paddington 2. La sua presenza è garanzia di qualità e di storie capaci di emozionare e divertire i più piccoli.

Carola Proto, comingsoon.it