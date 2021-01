Sanremo, Amadeus sceglie la co-conduttrice: giovane e italiana, ecco chi è

Secondo il Corriere della Sera, ormai la decisione è stata presa: ecco chi affiancherà Amadeus sul palco dell’Ariston

Il Festival di Sanremo 2021 scalda i motori. Dopo la conferma sulla data (salvo colpi di scena clamorosi la kermesse andrà in onda dal 2 al 6 marzo) e la scelta di avere il pubblico all’Ariston (in questo caso non c’è conferma ma è assodato che si lavori per il pubblico in presenza), sembra che sia stato ‘tratto il dado’ anche sulla co-conduttrice che affiancherà Amadeus e Fiorello. Trattasi di una italiana, giovane e famosa (ma non troppo): Alice Campello, la moglie di Alvaro Morata, calciatore spagnolo della Juventus.

A dare la notizia è il Corriere della Sera, che spiega che la news non ha ancora trovato conferma ufficiale ma che “sembra essere certezza”. In realtà la prima fonte dello ‘spiffero’ è da ravvisare nelle esternazioni del giornalista Santo Pirrotta che è intervenuto durante la trasmissione “Ogni Mattina” su Tv8, lanciando lo scoop.

Chi è Alice Campello, lady Morata e influencer di successo

Alice Campello è nata il 5 marzo 1995, a Mestre (Venezia), città alla quale è rimasta molto legata (oggi vive a Torino) e a cui fa spesso ritorno per andare a trovare la sua famiglia. Alice è sposata con il calciatore in forza alla Juventus, Alvaro Morata, con il quale ha già avuto tre figli: Leonardo, Alessandro ed Edoardo, arrivato circa quattro mesi fa.

La storia d’amore è decollata nel 2016: la scintilla si è presto tramutata in fuoco passionale. Così dopo un solo anno di fidanzamento sono giunte le nozze, nel 2017. A incorniciarle Venezia: una cerimonia da favola, trasmessa in ‘social-mondo visione’.

La Campello è un’influencer molto seguita su Instagram, vantando oltre 2.4 milioni di followers. La sua attività va anche oltre il web: infatti è una modella e imprenditrice. Dopo aver lanciato una linea di borse, si è impegnata in un’attività imprenditoriale con il suo brand di bellezza “Masqmai”; tra i prodotti venduti, creme e sieri assai apprezzati da una nicchia di clienti.

Per quel che riguarda la sua ‘verve’ social, alterna scatti di sponsorizzazione a istantanee private da cui si evince l’ottimo clima familiare che regna in casa Campello-Morata.