L’ex moglie di Maradona vince Masterchef e la figlia fa una dedica a papà Diego

Il sorriso e la gioia in tv e sui social di Claudia Villafane, l’ex moglie di Diego Armando Maradona, scomparso quasi due mesi fa. La madre di Dalma e Gianinna ha vinto Masterchef Celebrity Argentina battendo in finale Analia Franchin e l’evento è stato celebrato sui social proprio dalle due ragazze, nate da questa lunga relazione.

Claudia ha proposto in finale questo menu: una burrata, un involtino di pancetta con coniglio e una crema di cioccolato bianco con una ciliegia. Dalma ha scritto su Twitter: «Sempre con te! Per sempre i 4 insieme! Grazie Babu! Grazie Tata!». Babu era il soprannome che la primogenita di Diego e Claudia aveva dato al padre, morto il 25 novembre, a tre settimane dall’operazione al cervello. Tata è quello della madre Claudia, dato da Benjamin Aguero, figlio del campione del Manchester City e di Gianinna.

Claudia Villafane, storica compagna di Diego, aveva sposato il campione della Seleccion argentina e del Napoli il 7 novembre 1989 in una sfarzosa cerimonia al Luna Park di Buenos Aires. Dieci anni dopo era arrivata la prima istanza di separazione, ufficializzata alcuni dopo. Claudia era rimasta per un periodo al fianco di Diego per gestire i suoi affari, poi vi era stata un’azione legale da parte dell’ex marito che aveva accusato la donna di avergli sottratto alcuni milioni per operazioni immobiliari in Florida. La ex moglie di Maradona compie 59 anni venerdì 22. Alla prossima edizione di Masterchef Celebrity Argentina potrebbe partecipare la primogenita Dalma.

