Italia 1, stasera andrà in onda “Alice in Wonderland”

Mercoledì 20 gennaio, in prima serata su Italia 1, arriva il film “Alice In Wonderland” diretto dal regista Tim Burton.

Alice In Wonderland, film considerato come il sequel del classico d’animazione Disney del 1951, racconta le vicende di Alice (Mia Wasikowska), ormai diciannovenne, che nel bel mezzo della cerimonia del suo fidanzamento fugge per seguire il Bianconiglio (Micheal Sheen) nella sua tana. Alice finirà per precipitare nel sottomondo e ritrovare i buffi amici, come il Cappellaio Matto (Johnny Depp), che aveva incontrato tredici anni prima. Quello che Alice imparerà nel fantastico sottomondo, le servirà anche per decidere il corso della sua vita una volta tornata in superficie.