Uomini e Donne, Giulia Cavaglià piomba sul programma e tuona sui tronisti: lo sfogo della fidanzata di Francesco Sole

Cavaglià al vetriolo: nel mirino gli attuali tronisti di Uomini e Donne. Nello specifico Carlo Pietropoli e Sara Amira Shaimi. La fidanzata di Francesco Sole, che conosce molto bene le dinamiche dello show orchestrato da Maria De Filippi, ha avuto parole assai nette nei confronti dei due ragazzi che stanno vivendo le loro avventure sui celebri scranni televisivi. Un vero e proprio sfogo che getta benzina sul fuoco delle polemiche. Giulia, in particolare, riferendosi a Carlo e Amira ha parlato rispettivamente di “maschilismo” e “maleducazione” attraverso una serie di Stories pubblicate sul suo profilo Instagram.

“Stavo guardando la replica di Uomini e Donne di venerdì e devo dire che quest’anno con la scelta dei tronisti boh, non lo so”, ha esordito Giulia che, di fatto, non risparmia nemmeno una velata critica allo show e alle scelte operate da quest’ultimo in merito ai tronisti. “Carlo – ha aggiunto – la scorsa puntata ha fatto un discorso mega maschilista, dicendo a quella corteggiatrice che per lui il bacio non era importante perché è un uomo mentre se per lei, che è un donna, non lo fosse stato, era una donna di pochi valori”. Dunque, ecco l’affondo finale: “Ma fermatelo, qualcuno gli dia una pizza per me, vi prego.” La Cavaglià passa quindi a ‘disquisire’ di Sara.

“E l’altra (Sara, ndr)? Ma come sta seduta? Ma si tratta di educazione, sia per chi ti guarda che per chi ti ospita”, ha tuonato sempre l’ex tronista oggi felicemente fidanzata con lo scrittore Francesco Sole. “Capisco – ha proseguito – l’essere in soggezione e tutto, ma è come se ti invitassi a casa mia e tu mettessi i piedi sul divano. Ma amica tutto bene? Sei una donna, e con questo intendo che non hai 8 anni, ma quasi 30 e il fatto di mettere i piedi sul divano è un segno di maleducazione.” Giudizi netti, che non hanno bisogno di alcuna interpretazione.

