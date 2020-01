Monica Bellucci dice no a Sanremo

Lʼattrice augura “un bel Festival” ad Amadeus e al suo team…

Anche Monica Bellucci (dopo Salmo, ndr) fa dietrofront. e dice no al Festival di Sanremo. L’attrice, che era stata confermata durante la conferenza stampa, tra le presenze femminili a fianco di Amadeus ha fatto sapere tramite il portavoce che per “cause maggiori” non potrà partecipare alla kermesse canora.

“Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme”, ga dichiarato la Bellucci attraverso il suo ufficio stampa: “Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilita’ nel futuro”



