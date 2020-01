Michelle Hunziker contro Amadeus: le dichiarazioni della conduttrice

Michelle Hunziker ha commentato la vicenda che in questi giorni ha travolto Amadeus in merito alle frasi riferite a Francesca Sofia Novello. Con un video messaggio su Instagram, la svizzera tuona il conduttore del Festival

Poche ore fa Michelle Hunziker, tramite un video messaggio pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram, ha espresso la sua opinione in merito alle frasi utilizzate da Amadeus nella conferenza di presentazione del Festival canoro. La showgirl, da molto tempo impegnata con la Onlus Doppia Difesa dedita alla difesa delle donne, dà un giudizio negativo sul conduttore e sul messaggio sbagliato che può trasmettere un evento così importante e mediatico. In seguito, la bionda conduttrice augura un enorme successo al Festival di Sanremo, confessando si essere una fan dello spettacolo canoro.

Il romagnolo, che si appresta a rappresentare per la prima volta nella carriera il Festival della canzone italiana nelle vesti di conduttore, non si sarebbe mai aspettato una polemica come quella che è sorta in questi ultimi giorni dopo le affermazioni fatte sulla compagna di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello. Sono tanti i volti dello spettacolo e del web che si sono scagliati contro a tali dichiarazioni. Poche ore fa, anche la consorte di Trussardi, ha voluto dire la sua su un tema così importante. “Sarebbe stato veramente bello vedere che un appuntamento medatico così importante come il Festival di Sanremo avesse una particolare sensibilità per le donne. E invece no. Cioè, quello che dovrebbe essere naturale, per chi ha in mano il Festival della canzone italiana non lo è. E proprio nel 70simo compleanno del Festival non hanno prestato attenzione e sensibilità verso un tema così importante: il nostro futuro. Anche perché certe parole, dette con superficialità, possono diventare pesanti come macigni, soprattutto se dette in una conferenza stampa davanti a tutto il paese”.

Terminato il discorso in merito alle dichiarazioni sulla Novello, Michelle elogia lo show affermando di essere una delle prime sostenitrici di Sanremo. “Io sono la prima fan di Sanremo, auguro a questo Festival un grandissimo successo, è importante per tutti noi, soprattutto allo staff di farci sognare con della bellissima musica”.

