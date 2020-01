Gemma Galgani compie 70 anni: come ha festeggiato il compleanno

Gemma Galgani ha compiuto 70 anni e solo pochi minuti fa abbiamo potuto vedere il momento in cui la regina del Trono Over ha spento le candeline. Ne è passata di acqua sotto ai ponti da quando la Galgani ha messo piede a Uomini e Donne, dove si è innamorata a più riprese e ha vissuto storie importanti: non dimentichiamo quella con Ennio, ricordiamo quella con Remo e Marco, per poi arrivare a Giorgio Manetti e concludere con Juan Luis Ciano, tutti Cavalieri con i quali si è rapportata mettendo tutta sé stessa, senza però ricevere in cambio il sentimento in cui ha sempre sperato e creduto.

Non sappiamo nel dettaglio come Gemma abbia festeggiato il suo compleanno ma sicuramente è stata una giornata ricca di emozioni: “Qui – si legge sul profilo Instagram della Dama, a commento del post in cui spegne le candeline – proseguono i festeggiamenti, grazie per tutti i bellissimi messaggi che ho ricevuto”. Sono stati tantissimi a farle gli auguri: sotto al post che trovate qui di seguito troverete ad esempio i messaggi di Teresa Langella, Ursula Bennardo, Cristina Incorvaia e molti altri, mentre Ida Platano ha riservato alla sua amica un post speciale su Instagram. Quello di Gemma insomma è stato un bel compleanno: circondata dall’affetto sincero dei suoi amici, raggiunta a distanza da tanti conoscenti e speranzosa di trovare un giorno la sua anima gemella.

Presto vedremo Gemma alle prese con Marcello che – come sapete – sta conoscendo anche Anna Tedesco; anche con lui la frequentazione andrà male e anche con lui nasceranno discussioni. Gemma ha fatto bene a godersi questi 70 anni in santa pace senza pensare al passato, o forse pensandoci ma con lo spirito di chi sa andare avanti. Staremo a vedere cosa le riserverà ben presto il futuro! Nel frattempo, cara Gemma, tanti auguri!

gossipetv.com