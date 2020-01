Cecilia e Ignazio, arriva Ex On The Beach: retroscena e consigli di Belen

pronto per il ritorno di Ex On The Beach: il programma di MTV (canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV) tornerà in onda il 22 gennaio alle 22.50 (9 episodi più il decimo con il format ‘Best of’) e i conduttori ‘rampanti’, quest’anno, saranno Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Coppia nella vita e da ora anche professionale: i due, come riportato da 361Magazine, hanno raccontato nelle scorse ore come è stato lavorare insieme. Spazio anche ai consigli ricevuti dalla Rodriguez più ‘navigata’, Belen…

“È stato bello – ha dichiarato Cecilia – non ci siamo mai arrabbiati l’uno con l’altro, solo qualche volta (ridono, ndr). Ci siamo aiutati tanto a vicenda”. Anche Moser ha commentato l’avventura al fianco della compagna in qualità di conduttore, affermando che ‘Ex On The Beach’ spera che sia un punto di partenza per una carriera duratura. Il pallino resta comunque lo sport, ambito che il trentino continua a puntare nonostante abbia dichiarato che l’occasione datagli da MTV è stata ghiotta e che l’ha vista come un banco di prova. Sicuramente ciò che non è mancato è stato il feeling con la fidanzata. “Non lo nego, a me piace stare tanto con lui, gli sono molta legata, andrei anche a fare la spesa insieme a lui. Lavorarci non è stato pesante”, ha assicurato Cecilia. Le ha fatto eco Moser: “Lei è stata una spalla sulla quale appoggiarsi anche in quei momenti in cui non ci sentivamo all’altezza”.

361Magazine ha anche svelato che la coppia ha potuto contare sul sostegno della sorella maggiore di Cecilia, che il mondo dello spettacolo lo conosce a menadito. “Si sono aiutati a vicenda, con qualche consiglio di Belen Rodriguez prima di girare le puntate e con un corso di dizione per prepararsi al massimo a questa nuova avventura” ha spifferato il magazine.

gossipetv.com