Brad Pitt e Jennifer Aniston, il bacio ai Sag Awards fa scatenare il gossip

Brad Pitt e Jennifer Aniston infiammano il gossip dopo la loro partecipazione ai Sag Awards. Entrambi sono stati premiati dal sindacato degli attori, ma quando lei ha ricevuto il riconoscimento Pitt non era in sala. L’attore ha così seguito il discorso della sua ex dietro le quinte, mostrandosi particolarmente interessato. Ma a scatenare i fan della coppia sono state le tenere effusioni che i due si sono scambiati subito dopo: senza più nascondersi da giornalisti e fotografi, sono apparsi molto vicini e lui a un certo punto la teneva anche per mano. Le foto del loro incontro ravvicinato stanno facendo il giro del web: è ritorno di fiamma?

