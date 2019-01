Mara Maionchi e Nigiotti firmano aforismi Baci Perugina Limited edition dei cioccolatini

Il progetto prevede anche una web serie in occasione di San Valentino

L’ironia di Mara Maionchi e il romanticismo del cantautore Enrico Nigiotti firmano i famosi bigliettini dei Baci Perugina, con 31 frasi inedite che compongono la limited edition Fai sciogliere il suo cuore dedicata a San Valentino.Se per la produttrice discografica “un bacio è la virgola rosa tra le parole: ciao, io esco” e “in amore rompere gli schemi è importante quanto non rompere le scatole”, per il cantautore invece “l’amore parla con i baci” e “l’amore è dirsi tutto parlando di niente”.Insieme la ‘strana coppia’ del mondo della musica ha reinterpretato il più nobile dei sentimenti con tenero cinismo e “con un linguaggio che attualizza l’amore e crea una collezione inaspettata”, ha spiegato Federico Giorgio Marrani, direttore marketing della divisione dolciaria Nestlé Italia.Degli oltre trenta cartigli, 25 sono stati scritti a quattro mani, mentre sei sono frutto della sola simpatia di Mara Maionchi, che proprio non ama definirsi “romantica”. “Ci siamo divertiti insieme”, ha spiegato Maionchi, “i miei biglietti rispecchiano la mia personalità, mentre Enrico è più sentimentale. In amore è salutare ridere”. Per Nigiotti è stata “una soddisfazione: scartavo i Baci e leggevo sempre quelle frasi da bambino. Ora ne faccio parte”, ha detto al termine della presentazione a Milano, “e chissà, magari proprio da uno degli aforismi potrebbe nascere anche un nuovo pezzo del cantautore livornese.A partire dal 29 gennaio, in vista della festa degli innamorati, sui social di Baci Perugina andranno in onda anche i quattro episodi della web serie ideata e prodotta da Billboard Italia che racconta proprio la nascita dei 31 cartigli.

