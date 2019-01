La nuova Christmas Card di Harry e Meghan (stavolta in tre)

I duchi di Sussex, dopo la prima cartolina d’auguri con una foto del loro matrimonio, ne inviano una seconda di ringraziamento: stavolta nell’immagine c’è lei in dolce attesa

Anno nuovo, cartolina nuova. Harry e Meghan rispondono agli auguri di Natale con una tenera Christmas Card che li ritrae uno accanto all’altra durante il loro primo viaggio davvero impegnativo, lo scorso ottobre in Oceania. Come si vede dalla foto pubblicata su Instagram dall’appassionato di questioni reali Bradley Donovan-Baird, l’ex attrice americana tiene l’ombrello al marito durante il discorso a Dubbo, una cittadina nel sud-ovest dell’Australia.«Il duca e la duchessa di Sussex ti ringraziano per il cortese messaggio che gli hai spedito a Natale», si legge sul retro della cartolina. «È stato davvero gentile da parte tua e molto apprezzato dalle altezze reali, che ti inviano i loro migliori auguri per il nuovo anno». Un’immagine che li ritrae frontali, mettendo a tacere chi – come la sorellastra di Meghan – si era divertito a scherzare sul fatto che nella prima Christmas Card apparivano di schiena.«Non è carino dare le spalle al mondo», aveva dichiarato Samantha Markle ironizzando sull’inedita foto che risaliva al royal wedding dello scorso maggio. Harry e Meghan la accontentano, e fanno felici pure quelli che si erano stupiti nel non vedere un’immagine della duchessa in dolce attesa: nella nuova foto il pancino è ancora piccolo, nascosto dal leggìo di Harry, ma c’è. Di fatto, si tratta quindi della loro prima Christmas Card in tre.Splendida anche la cartolina di ringraziamento inviata dai Cambridge: William e Kate in piedi, con il piccolo Louis in braccio alla mamma, il principino George a fianco del papà e la star Charlotte che gioca con la gonna. Non è mancata neppure la seconda Christmas Card di Carlo e Camilla: l’erede al trono ha scelto una recente foto che lo ritrae in abito da sera insieme alla duchessa di Cornovaglia. Insomma, il Natale è definitivamente archiviato.E la famiglia reale è pronta per un intenso 2019.

vanityfair.it