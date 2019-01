Deneuve, il 24 all’asta i suoi abiti YSL

Asta evento a Parigi. Attrice ironizza su critiche al veleno

Parigi si prepara all’asta vintage di Catherine Deneuve: verranno venduti il 24 gennaio da Christie’s Paris (e in parte su internet) oltre 300 dei suoi abiti firmati Yves-Saint-Laurent. Intervistata da Le Figaro, l’attrice settantacinquenne replica seccamente ai veleni sui soldi. “Nessuno può pretendere di sapere cosa farò di quel denaro. Ci sono cose pubbliche, e cose private. Alla scuola della mia nipotina le dicono: ‘Allora? Nonna si vende i vestiti…ha bisogno di quattrini!”. Critiche che l’icona chic della Francia liquida con con un sorriso. “Non intendo certo rispondere o ancor meno giustificarmi – spiega al giornale – Ho la mia idea e la tengo per me. Non sono adepta dei social né di rivelazioni intime”. L’attrice è categorica. Ciò che intende fare con quei soldi riguarda solo lei. Piu’ che una questione economica, la maxi-vendita da Christie’s sembra dipendere da una questione pratica. Se vuoi conservarli bene – dice Catherine Deneuve -350 pezzi “occupano molto spazio. Bisogna curarli”.

Ansa