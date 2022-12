Mercoledì, Jenna Ortega ha coreografato il ballo in soli due giorni

Il video del ballo dell’attrice nella serie tv di Tim Burton in onda su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha fatto il giro del mondo ed è diventato virale

Persino Lady Gaga ha pubblicato un video in cui prova a ballare come Mercoledì Addams dopo che la scena è diventata un contenuto virale su TikTok e i vari social. Jenna Ortega, la giovane attrice ormai conosciuta dal grande pubblico per il ruolo da protagonista nella serie tv di Tim Burton, Mercoledì’, in onda su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), ha rivelato alcuni dettagli dietro le quinte durante un’intervista allo show di Jimmy Fallon. “Ho imparato a ballare in quel modo in due giorni”.

TUTTO MERITO DELL’ATTRICE

Ci sarebbero voluti due giorni per mettere insieme la coreografia che ormai imitano tutti nel mondo, dai bambini agli adulti, dalla gente comune alle celebrità. “Burton è venuto nella mia roulotte circa due giorni prima che girassimo la scena e ha detto: ‘Ehi Jenna, so che hai detto che volevi coreografare questo ballo da sola. So che ci hai lavorato e non sono affatto preoccupato. Mi fido di te”. Infatti la danza sulle note del successo dei Cramps del 1981 Good Good Muck che appare nella serie è opera di Ortega che, mantenendo l’espressione impassibile del suo personaggio, segue il ritmo con una serie di movimenti che ricordano il passato.

DA DOVE È NATA L’IDEA DEL BALLO DI MERCOLEDÌ?

Nella settimana in cui doveva mettere insieme la coreografia l’attrice ha rivelato di avere poco tempo a disposizione perché stava anche facendo pratica con il violoncello. “Non ho dormito per due giorni, ma ho guardato qualsiasi cosa che mi potesse aiutare e da cui trarre ispirazione” ha detto, aggiungendo: “Non sono una ballerina, non ho esperienza nel campo, ma ho guardato i video di Siouxsie and the Banshees, Denis Lavant in Beau Travail e alcuni filmati d’archivio di ragazzini goth che ballavano nei club degli anni ’80. Lene Lovich, Nina Hagen. E poi ho pensato: Va bene, vediamo cosa succede”. Nel suo ballo diventato virale ha incluso anche un omaggio a Lisa Loring, la prima Mercoledì’ Addams apparsa sullo schermo.

IL VIDEO VIRALE

Da TikTok è partito il fenomeno diventato virale in pochissimo tempo. Oggi il ballo di Mercoledì è una vera tendenza che dall’audio originale è ora passato sulle note di Bloody Mary di Lady Gaga. E pensare che Jenna Ortega ai tempi delle riprese di quella scena era anche positiva al Covid-19 e ha raccontato che Netflix le aveva detto da subito che quel ballo sarebbe diventata “una cosa da TikTok” ma lei non le aveva dato particolarmente peso. E ha detto “Avevano ragione” ha commentato a Fallon, ridendo.