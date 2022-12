Gigi D’Agostino, i fan gli organizzano una festa di compleanno sotto casa

Gli ammiratori del Capitano lo hanno omaggiato con un flash mob dance

E’ passato un anno da quando Gigi D’Agostino ha annunciato di stare combattendo contro una grave malattia.

Il dj torinese aveva scelto il giorno del compleanno per comunicarlo ai fan, che da quel momento non l’hanno mai lasciato solo. Dopo dodici mesi, si sono riuniti sotto la sua casa di Mirafiori a Torino per festeggiare con lui i 55 anni e fargli sentire tutto il loro affetto con un flash mob dance.

L’evento è stato organizzato da Anna Losito e dal dj Leo Dag, per permettere agli ammiratori del Capitano di mostrargli tutto il loro supporto in questo momento così difficile per lui. La musica dance di Gigi D’Agostino ha animato la piazzetta di via Pomaretto, in quella periferia sud di Torino che l’ha visto crescere. Il flash mob è durato circa due ore e alle 17, sotto la sua finestra come nelle stazioni radio, sono risuonate le note de “L’amour toujour”, il suo pezzo più famoso.

Il post di speranza – Lo scorso novembre Gigi Dag è riapparso sui social con uno scatto in cui si è mostrato sorridente, sullo sfondo di un lago. Nessuna didascalia e nessuna spiegazione, ma due emojii, una di un cuore e l’altra della mano con le dita incrociate, a lasciare intendere che il peggio sia passato. Un indizio che ha riacceso la speranza nei fan dopo che, nel dicembre dello scorso anno, il producer aveva annunciato di essere gravemente malato.

L’ annuncio un anno fa – Un anno fa, in occasione del suo 54esimo compleanno, il dj e producer aveva dato la brutta notizia ai follower. “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo”, aveva scritto D’Agostino in un messaggio social shock sulla sua pagina ufficiale. “È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma. Mi ha reso molto debole. Ma continuo a lottare, spero di trovare un pochino di sollievo. Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi. Mi trasmettono tanta forza. Mi scaldano il cuore”.

Sempre vicino ai suoi fan – Nel gennaio 2022 aveva condiviso uno scatto di lui con un deambulatore e la didascalia: “Spero che questo nuovo anno mi doni un po di pace e di forza… Un abbraccio di cose belle a tutti voi. Grazie per i vostri pensieri…”. In primavera era tornato con un aggiornamento sulla sua malattia, purtroppo, non incoraggiante. Sul forum ‘Casa Dag’ aveva scritto: “Le mie condizioni purtroppo non sono migliorate però sono contento perché non ci sono stati peggioramenti… voglio pensare che sia un buon segno”. Il dj non aveva nascosto ai fan il proprio dolore. “Certo la sofferenza consuma ed è terribile quasi adeguarsi alle urla e i pianti di dolore. Il mio pensiero, anche nei momenti più bui, è rivolto al giorno che inizierò a sentire le prime tracce di sollievo. Voglio credere che andrà così”.