Barbie, il teaser del film con Margot Robbie cita 2001: Odissea nello Spazio

La clip che introduce alla pellicola di Greta Gerwig che arriverà in sala il 21 luglio 2023 omaggia il capolavoro di Stanley Kubrick

Uno splendido tramonto e poi l’inconfondibile Così parlò Zarathustra di Richard Strauss, già colonna sonora della memorabile scena d’apertura di 2001: Odissea nello Spazio di Stanley Kubrick, capolavoro del cinema che Greta Gerwig sceglie di omaggiare con il primo divertente teaser di Barbie, che potete vedere nel video in testa a questo articolo.

BARBIE, IL TEASER

Bambine al posto delle scimmie, bambole al posto delle ossa, e al posto del monolite una gigantesca Barbie in carne e ossa interpretata da una Margot Robbie ammiccante e glamour in costume intero e occhiali da sole. Un’intro che richiama un’intro, in tono ironico e divertente, omaggiandolo e parodiandolo con leggerezza ed eleganza. Poi parte la sequenza di immagini che ci immerge nelle atmosfere del film diretto da Greta Gerwig e da lei scritto con Noah Baumbach che vedremo al cinema dal 21 luglio 2023.

BARBIE, IL CAST

Oltre a Margot Robbie, il cast comprende Ryan Gosling nei panni di un Ken senza lavoro, senza tetto e non automunito. Poi America Ferrera, Kate McKinnon, Simu Liu, Will Ferrell, Ariana Greenblatt, Emma Mackey, Alexandra Shipp, Issa Rae, Michael Cera, Hari Nef, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Dua Lipa, Ncuti Gatwa, Emerald Fennell, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Connor Swindells, Ritu Arya, Jamie Demetriou e Marisa Abela.

BARBIE: LA TRAMA DEL FILM

Il film Barbie è ovviamente ispirato al famoso giocattolo con cui sono cresciute intere generazioni. La storia centrale è quella di una bambola che vive nel fantastico mondo di Barbieland, ma un giorno viene cacciata perché non è abbastanza perfetta. Così decide di mettersi in viaggio e vivere un’avventura in un altro mondo, quello reale. Nel cast Ryan Gosling e Margot Robbie nei panni dei protagonisti principali, affiancati da Emma Mackey, America Ferrera e Will Ferrell.