Argentina Mondiale, da Belen a Wanda Nara: guarda i festeggiamenti delle vip

In casa Rodriguez tutti riuniti per guardare la partita e brindare

L’Argentina è la vincitrice dei Mondiali in Qatar dopo aver battuto la Francia ai calci di rigore. Le wags albicelesti erano tutte scatenate allo stadio e pare che prima della finale avessero giurato, davanti a un calice di vino, di tatuarsi la coppa in caso di vittoria. Sugli spalti a fare il tifo anche Wanda Nara con i suoi tre figli maschi, avuti da Maxi Lopez. Da casa in Italia a guardare la partita anche tutto il clan Rodriguez, con Belen e Veronica Cozzani più scatenate che mai.

WANDA NARA CON I FIGLI

Nella vittoria dell’Argentina ci ha sempre creduto e lo ha dimostrato con il suo tifo infinito. Wanda Nara è arrivata allo stadio con Valentino, 13 anni, Benedicto, 10, Constantino Lopez, 11. Tutti con la maglia della squadra e pronti a un tifo scatenato. Il primogenito della modella e del calciatore era euforico e ha trascinato tutta la combriccola fino all’ultimo rigore. Wanda Nara riprendeva felice i suoi ragazzi e scriveva orgogliosa della sua Nazione. La manager ha lasciato a casa il presunto flirt L-Gante e pure l’ex marito Mauro Icardi, per dedicarsi completamente al calcio giocato e ai suoi figli.

BELEN E IL CLAN DAVANTI ALLA TV

Per la finalissima di Argentina-Francia, Belen Rodriguez ha riunito tutto il clan a casa sua. Stefano De Martino ha intrattenuto gli ospiti, ma i fratelli Cecilia e Jeremias hanno tenuto banco con le loro grida. “Okay, adesso respiro. Grazie a tutta la squadra, grazie Messi, grazie Diego! Avresti dovuto vederla anche tu questa partita, ma credo l’abbia vista lo stesso! Dall’alto, sempre dall’alto! Vamos Carajo! Vamos Argentina!” ha scritto Belen postando le foto in cui sventola la bandiera della sua Nazione. Scatenati anche Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez tra cappellini albicelesti e urla da stadio.

E POI CI SONO LE WAGS…

Si dice che le wags dell’Argentina abbiano scomodato la cabala, che abbiano fatto un patto davanti a un calice di vino, che sia pronte tutte a tatuarsi la coppa del mondo. Fatto sta che erano tutte allo stadio a incitare mariti e compagni. Antonella Roccuzzo, moglie di Lionel Messi, è la capitana. Ma ci sono anche Agustina Gandolfo, 26 anni, modella e fidanzata dell’attaccante Lautaro Martinez, Martina Stoessel Muzlera, cantante, attrice, ballerina e modella argentina, fidanzata del calciatore Rodrigo de Paul, Caro Calvagni, compagna di Nicolas Tagliafico, Muri Lopez Benitez, fidanzata di Lisandro Martinez, e Oriana Sabatini, modella e compagna di Paulo Dybala.