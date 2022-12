Ad “Amici 22” arrivano Vanessa, Valeria e Aurora

Entrano una cantante voluta da Zerbi e due ballerine per Todaro e Emanuel Lo

Ad “Amici 22” manca poco alla pausa natalizia e alcuni professori hanno chiesto alla produzione di utilizzare questo tempo per lavorare insieme ad alcune aspiranti allieve.

Raimondo Todaro ha notato ai casting Aurora e vorrebbe capire il potenziale della danzatrice di latino-americano, Emanuel Lo vorrebbe lavorare con la ballerina Vanessa, mentre Lorella Cuccarini è rimasta colpita dalla cantante Valeria.

In palio un’esibizione al concerto di Elisa – Si inizia con la gara di canto e danza, a giudicare i ragazzi saranno Fabrizio Mainini, Annalisa, Enrico Nigiotti e Stash. In palio c’è la possibilità di esibirsi al concerto di Elisa. La prima a scendere in pista è la ballerina Megan, poi tocca a Federica (allieva di Arisa) e Samu per la danza. E’ il momento di Angelina, che lascia poi il palco alla coreografia di Gianmarco e alla cover di Piccolo G. Si esibisce Mattia per i ballerini e poi è la volta di Aaron per i cantanti.

Vincono Isobel e Angelina – Arriva la coreografia acrobatica di Isobel e poi Tommy Dalì per il canto, quindi è la volta di Samuel (ballerino di Todaro) che propone una coreografia dedicata al papà che non c’è più. NDG dedica invece la sua cover alla sorella, poi tocca a Ramon per la danza e Niveo per il canto. Si esibiscono la ballerina Rita e il cantante Cricca, poi tocca a Maddalena e Wax che chiudono le performance. Gli ultimi sono Samuel per la danza e Niveo per il canto, mentre la ballerina Isobel e i cantanti Wax e Angelina sono i migliori a parimerito. I due vincitori si sfidano sulle cover per aggiudicarsi l’esibizione al concerto di Elisa: per poco passa Angelina.

Tre nuove allieve – Entra Aurora, una ballerina di latino notata ai casting da Raimondo Todaro, che viene messa a confronto con Samuel e Gianmarco. Il maestro vuole prendersi del tempo per lavorare con lei e vedere se può entrare nella scuola come allieva. Rudy Zerbi sottolinea come Niveo sia ancora ultimo e lo fa notare alla sua maestra Lorella Cuccarini. “Fai il tuo percorso, non ti intromettere”, lo zittisce la collega che fa entrare Valeria, una cantante che l’ha colpita. Anche Lorella vuole metterla in sospeso fino a gennaio per vedere cosa fare. Scende in pista la ballerina Vanessa, su richiesta di Emanuel Lo che la vuole mettere a confronto con Megan e Rita. Anche lui chiede qualche settimana di tempo per lavorare con la ballerina.

Piccolo G presenta con “Acquario”, un suo pezzo sulla base di Zef. Si passa poi alle “letterine” degli allievi a Babbo Natale. I ragazzi hanno messo nero su bianco i loro desideri, le loro aspirazioni e gli obiettivi che vorrebbero raggiungere. Chiude la puntata l’esibizione di Mattia.