Se anche la Regina Elisabetta rinuncia al pranzo di Natale con la (royal) family a causa della pandemia

Il Christmas pudding, la curiosità dei regali, un’imponente tavolata di membri della royal family a Sandringham House: no, per la seconda volta, a casa della Regina Elisabetta potrebbe non tenersi il tradizionale pranzo di Natale. A comunicarlo sono i tabloid d’oltremanica, secondo cui si prospetterebbe nuovamente una stagione festiva con distanziamento sociale. E il nostro cuore si stringe (col pensiero) a quello di Her Majesty the Queen, che si accinge a trascorrere il suo primo Natale senza il principe Filippo.



Come riporta la royal expert Camilla Tominey, i piani iniziali stabiliti per celebrare il Natale con tutti i membri della royal family sembrerebbero essere saltati a causa del nuovo aumento di casi da Covid-19 nel Regno Unito. “Pensavamo che la Regina avrebbe organizzato una festa di Natale a Windsor questo martedì – ha raccontato Camilla Tominey a marieclaire.com, – e speriamo che l’idea sia ancora in fase di valutazione. Poi Her Majesty andrà a Sandringham per la celebrazione tradizionale nel Norfolk, anche se al momento i piani stanno un po’ vacillando proprio come quelli di tutti noi”.



È nel Norfolk, infatti, che ogni anno a Natale ha luogo la tradizionale “parata” della royal family da e verso la chiesa che ospita la funzione religiosa del 25 dicembre. Lungo il percorso, la Regina Elisabetta, Kate Middleton e altri membri di casa Windsor ricevono fiori e si intrattengono con i commoners per gli auguri di buone Feste, qualche stretta di mano e un rapido scambio di battute. Già l’anno scorso però, nulla di tutto ciò è stato possibile: uno dei ricordi che infatti conserviamo dello scorso dicembre 2020 è la fotografia dei royals quando, ben distanziati e divisi per piccoli nuclei familiari, incontrarono i volontari della comunità locale di Windsor.



Certo ovviamente è che non salterà il discorso che la Regina Elisabetta terrà anche questo Natale. Anzi, siamo già in trepida attesa: ancora una volta, siamo certe che la monarca sarà per noi tutti fonte di massima ispirazione e incredibile resilienza. Quest’anno più di sempre, dopo aver affrontato anche la dura perdita del marito Filippo. “Ogni anno – aveva esordito Queen Elizabeth nel suo discorso di dicembre 2020 – siamo soliti accogliere il Natale accendendo le luci, ma la luce fa molto più del creare un’atmosfera festiva: la luce porta speranza”. E la nostra speranza, ora più che mai, è che la Regina non trascorra il Natale da sola.



