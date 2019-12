Decoder e tv, da ieri i bonus

È partita ieri l’erogazione dei bonus per l’acquisto di un decoder (o di una tv) in grado di ricevere il digitale terrestre di seconda generazione (oppure il satellite), che sarà utilizzato dai broadcaster italiani dal giugno del 2022. Il primo bonus è stato distribuito a Roma, in piazza Vittorio, presso il punto vendita Telebuna (Gruppo Expert). I bonus serviranno ad avere uno sconto di 50 euro (che copre l’intero costo di molti set top box) e vi possono accedere le famiglie che hanno un reddito Isee inferiore ai 20 mila euro. In totale sono stati stanziati 151 milioni di euro suddivisi nei prossimi tre anni.

Il percorso di abbandono della banda 700 da parte delle tv a favore delle tlc comporterà in un primo momento semplicemente la necessità di risintonizzare in alcune aree manenendo gli stessi tv. Successivamente, da settembre 2021, sarà ancora sufficiente avere ricevitori Dvb-t (prima versione) ma quelli più recenti in grado di ricevere l’Hd (passaggio dal mpeg2 al mpeg4). Infine dal 2022 sarà necessario avere il Dvb-t2 Hevc.

ItaliaOggi