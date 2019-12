Cristina Parodi mamma felice: il figlio secondogenito Alessandro si è laureato in Scienze ambientali e naturali con 110 e lode

A Siena con le altre sue due ragazze, Benedetta e Angelica.

La giornalista gioisce per il suo bellissimo e bravo piccolo uomo di 22 anni

Cristina Parodi è una mamma felice e orgogliosa. Il figlio secondogenito, Alessandro, si è laureato in Scienze ambientali e naturali a Siena con 110 e lode.

Il bello e bravo 22enne ha conquistato il prestigioso titolo di studio con il massimo dei voti.

“Mood mamma felice per Ale che si e’ appena laureato #110elode #fieradite”, scrive la giornalista e conduttrice 55enne sul suo profilo Instagram condividendo con i fan uno scatto che la immortala abbracciata al figlio Alessandro.

A Siena con Cristina Parodi per la laurea di Alessandro non potevano mancare le due sorelle del ragazzo, Benedetta, appena 23 anni, e Angelica, che lo scorso 24 luglio ha compiuto 18 anni ed è entrata anche lei nella categoria dei maggiorenni. Entrambe molto legate al fratellone, sorridono insieme a lui e mostrano tutta la loro gioia per il traguardo raggiunto.

Alessandro è molto sensibile all’ecologia, come raccontato in un’intervista dalla Parodi. Il figlio di Giorgio Gori ha lasciato Bergamo per studiare Scienze ambientali e naturali a Siena e ha portato a termine il percorso di studi ottimamente, come già aveva fatto Benedetta, laureata all’Università del gusto di Pollenzo. Lei, un fenomeno con il microfono in mano, vorrebbe lavorare alla Fao. Per la più piccolina invece c’è il college inglese, ma anche una grande passione per la musica.

Gossip.it