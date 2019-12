Clizia Incorvaia: ‘Al Grande Fratello Vip perché voglio garantire un futuro migliore a mia figlia. A Francesco Sarcina non interessa che nostra figlia possa restare per un periodo senza la madre’

Clizia Incorvaia è un’altra concorrente ufficiale del prossimo Grande Fratello Vip. La bionda influencer 33enne parla della sua partecipazione al reality che partirà il prossimo 7 gennaio su Canale 5 e spiega il motivo per cui ha detto di sì in una lunga intervista rilasciata a Grazia.

E’ stata protagonista della cronaca rosa per il triangolo che ha visto implicato il suo ex marito, Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, padre della figlia Nina, 4 anni, e l’attore Riccardo Scamarcio. Prima sui giornali e poi in tv ha cercato di difendersi dalla critiche e ha raccontato particolari scottanti della sua relazione con il cantante. Finita sotto i riflettori, ha accettato di far parte del cast del GF Vip 4.

“Il cachet è interessante e il premio finale pure. Ho detto sì perché ho bisogno della mia indipendenza, voglio garantire un futuro migliore a Nina: è solo per lei che lo faccio”, sottolinea al settimanale Clizia Incorvaia.

Francesco Sarcina è contrario alla sua partecipazione. In merito Clizia dice: “A lui non interessa che nostra figlia possa restare per un periodo senza la madre. Ha un ego immenso, teme solo che vengano fuori dettagli sui suoi tradimenti e sulla sua aggressività”. I due al momento si sentono solo per organizzare la vita della figlia: i rapporti sono ridotti al minimo.

Clizia Incorvaia ha detto di sì al GF Vip anche per ritrovare se stessa: “Cerco un’occasione di riscatto, voglio ritornare a splendere. Rinascere dalle mie ceneri. Sarò ingenua, ma voglio che il Grande Fratello Vip sia un’occasione per farmi conoscere per come sono davvero. Sono stata etichettata come una poco di buono e ho dovuto fare i conti con una società ancora fortemente maschilista. Scamarcio mi ha additata come una strega, neppure fossimo nel Medioevo”.

E sul famoso attore, testimone di nozze al suo matrimonio, con cui ci sarebbe stato del tenero durante la prima separazione da Sarcina, causa scatenante di tutto il polverone che l’ha investita, sottolinea: “Non voleva che questa storia venisse fuori perché all’epoca frequentava la sua agente. In ogni caso vorrei chiudere qui, perché mi deprime parlare di uomini che non hanno il coraggio delle loro azioni. Mi sono chiesta spesso come abbia fatto a non capire prima che persone fossero”.

(gossip.it)