Su LaF “Il cuoco vagabondo in città”

Giovedì 20 e 27 dicembre alle 21.10 in prima tv assoluta su laF(Sky 135)

6 inediti episodi in compagnia del celebre chef giramondo Fred Chesneau, questa volta impegnato in un viaggio del gusto in una Parigi multiculturale e insolita per scoprire tutti i sapori della capitale francese attraverso le tradizioni culinarie delle numerose comunità straniere che la abitano.

“Tante volte mi è stato detto: ‘Il tuo lavoro è geniale, sei fortunato, viaggi’. E’ vero, sono fortunato. Ma so anche che non c’è bisogno di un biglietto aereo per viaggiare, a volte è sufficiente un biglietto della metro” racconta Fred Chesneau che per oltre 10 anni ha viaggiato in lungo e in largo, assaggiato i cibi più gustosi, speziati e ricercati, conosciuto le preparazioni più strane e complicate del mondo, per conoscere l’identità culinaria di ogni Paese attraverso le sue ricette e i suoi piatti tipici. In questa nuova stagione torna a scoprire tutte le cucine e le ricette del mondo ma con un’unica differenza: lo fa senza mai lasciare Parigi.

Dal tipico pane danese ai pasteis de nata portoghesi, dalle celebrazioni per il capodanno buddista festeggiato con la comunità thailandese nella “Little Istanbul” parigina, nei 6 inediti episodi della serie Fred Chesneau visita dodici comunità che abitano Parigi e scopre con loro le peculiarità delle rispettive cucine restituendo al contempo un ritratto dell’incredibile ricchezza culturale della capitale francese. Incontra gli immigrati dalla Siria e dall’Iraq per capire quanto la cucina sia importante per rimanere vicini alle proprie radici, scopre il cibo cinese, i ristoranti tipici indiani, il mercato e i piccoli alimentari camerunensi, i dolci tipici e i piatti a base di carne che la comunità sefardita prepara per la festa ebraica e si immerge, infine, nei tradizionali sapori giapponesi che lo ispirano nella realizzazione di nuove e gustose ricette.

Da sempre protagonista del daytime di laF (Sky 135) con le 7 stagionidell’acclamata serie “Il Cuoco Vagabondo”, Fred Chesneau arriva in prima serata con l’inedita serie “Il cuoco vagabondo in città” giovedì20 e 27 dicembre alle ore 21.10 in prima tv assoluta su laF (Sky 135): un giro del mondo tra culture e cucine diverse restando in un’unica città, Parigi.