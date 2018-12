Stefania Orlando si sposa

Volto istituzionale della Rai, Stefania, è stata sposata in prime nozze con il comico Andrea Roncato. La sua storia d’amore con Simone parte da molto lontano, i due amici di lunga data, dopo un anno di conoscenza si sono dichiarati eterno amore dopo un sogno premonitore fatto da Stefania: “Ho confidato a Simone di aver sognato di far l’amore con lui”. Da lì in poi sono passati undici anni fatti di complicità, passione e grande amore. Ora la scelta di dirsi di sì, probabilmente in Puglia dove Stefania è stata presentatrice per due anni del programma “Buon Pomeriggio” di Telenorba portando la rete pugliese ad ascolti pari a quelli della Rai.

Felicissima e raggiante, così come il suo compagno, continua ad essere uno dei volti più amati della Rai per la sua figura raffigurante che tanto piace al pubblico. Nessuna indiscrezione è trapelata sulla scelta dell’abito, ma di sicuro sarà di grande effetto. Unica cosa, la stampa saprà del matrimonio dopo la celebrazione per permettere alla coppia di avere un’intimità e di poter festeggiare solo con una ristretta cerchia di amici.

Roberta Damiata, Ilgiornale.it