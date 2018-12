Antonella Clerici sul flop della nuova “Prova del cuoco”: “Sono difficile da sostituire

“Sono goduriosa e molto difficile da sostituire”. Antonella Clerici, intervistata dal TgZero di Radio Capital, parla della Prova del cuoco e il suo commento, per quanto ironico, è una pugnalata a Elisa Isoardi, sua erede (non senza polemiche) alla conduzione del cooking show del mezzogiorno di Raiuno.

“Mi manca molto il contatto quotidiano con il pubblico – ha aggiunto la Clerici, reduce dallo scarso successo del suo Portobello, al sabato sera -. Io incontro le persone che mi dicono Con te parlavamo e avevamo questo rapporto… Sai, 18 anni è come essere una di casa, di famiglia. Però credo che bisogna anche sapere capire quando è il momento di lasciare le cose. In più a me piace anche lasciare quell’acquolina in bocca che crea un po’ di nostalgia”.

Ovvia una domanda sul calo di ascolti della gestione Isoardi: “Magari ci vuole tempo. Sai, queste cose bisogna farle pian piano. Certo io sono una conduttrice goduriosa e molto difficile da sostituire, soprattutto nella golosità. Perché non ce ne sono tante”.

Liberoquotidiano.it