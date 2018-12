Ascolti tv, un altro successo per “L’amica geniale”

L’amica geniale conferma anche nell’ultima puntata di ieri, martedì 18 dicembre, lo straordinario successo in prima serata su Rai1 superando i 6,8 milioni di telespettatori (6 milioni e 804 mila) ed arrivando a uno share del 30. In particolare il primo episodio fa registrare 6 milioni 974 mila spettatori con il 27.7 ed il successivo 6 milioni 620 mila con il 33.1. Nelle quattro puntate la serie ha realizzato una media di 6 milioni 909 mila e il 29.5 di share risultando il programma tv più visto della stagione. In prima serata su Rai2 “Il ristorante degli chef” ha totalizzato 531 mila spettatori e il 3 di share, mentre su Rai3 la puntata di “#Cartabianca” ha raggiunto 1 milione 96 mila e il 5.1. Molto bene in seconda serata “Porta a porta” con 1 milione 276 mila spettatori e uno share del 15.3.Nel preserale di Rai1 “L’Eredità” vince gli ascolti di fascia con 4 milioni 535 mila spettatori e il 23.8 di share, così come vince la fascia dell’access prime time “I soliti ignoti – Il ritorno” ottenendo 5 milioni 56 mila spettatori e uno share di 20.2. Nel pomeriggio di Rai1 “Vieni da me” registra 1 milione 550 mila spettatori e uno share di 11.4, a seguire “Il paradiso delle signore” 1 milione 398 mila e 12.3 e la seconda parte della “Vita in Diretta” 1 milione 806 mila spettatori e il 15.8 di share. Bene anche il programma “Ecco Sanremo Giovani” con 1 milione 382 mila e il 10.7. Da segnalare “Storie italiane” che ieri ha ottenuto il suo record stagionale in termini di share con il 22.5 e 1 milione 89 mila spettatori, mentre su Rai3 “Non ho l’età” ha segnato 1 milione 387 mila e il 5.8

Il Gruppo Rai si aggiudica la prima serata con il 40.3 di share e 10 milioni 124 mila spettatori, la seconda serata con 4 milioni 795 mila spettatori e il 40.2 di share e l’intera giornata con 3 milioni 975 mila spettatori e il 39.2 di share