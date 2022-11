Taylor Swift, Ticketmaster cancella le vendite del tour per eccesso di richieste

Greg Maffei, CEO di Liberty Media, principale azionista di Live Nation, ha rivelato alla CNBC: “Abbiamo avuto quattordici milioni di persone sul sito”

Una tale richiesta di biglietti da poter riempire novecento stadi. L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus ha duramente colpito il settore della musica live portando allo stop di concerti ed eventi, per questo motivo l’attesto ritorno in tour di Taylor Swift non è passato in sordina. Ticketmaster ha deciso di sospendere le vendite dei biglietti vista la domanda enormemente maggiore rispetto all’offerta.

TAYLOR SWIFT, FERMATE LE VENDITE DEI BIGLIETTI

Martedì 15 novembre Ticketmaster ha dato il via alla prevendita dei biglietti della tournée The Eras Tour, in partenza il 17 marzo allo State Farm Stadium di Glendale.

Il sito ha pubblicato un comunicato parlando dei problemi di collegamento riscontrati dagli utenti: “C’è stata una richiesta storicamente senza precedenti con milioni di persone connesse per acquistare i biglietti”.

Il portale ha aggiunto: “Centinaia di migliaia di biglietti sono stati venduti. Se vi siete già assicurati i biglietti, siete a posto”.

A distanza di poche ore da quanto accaduto, Ticketmaster ha deciso di sospendere la vendita a causa del numero insufficiente a coprire la domanda.

Greg Maffei, CEO di Liberty Media, principale azionista di Live Nation, ha rivelato alla CNBC che il numero di persone collegate simultaneamente per acquistare i biglietti per i concerti di Taylor Swift avrebbe potuto riempire novecento stadi: “Il sito avrebbe dovuto ospitare fino a un milione e mezzo di fan certificati di Taylor Swift. Abbiamo avuto quattordici milioni di persone sul sito”.