Madame: “Ma quale fidanzata? Non do in pasto il mio privato”

Non l’ha presa bene Madame e non perché nello scatto “incriminato” bacia una ragazza. La cantante infatti non ha mai fatto mistero di essere bisessuale. Ma dopo la foto, da lei stessa postata su Instagram, in cui si mostra tenera con una misteriosa mora, la cantante ha replicato sui social smentendo la relazione: “Secondo voi, cari giornalisti e opinionisti, io veramente vi darei in pasto una cosa delicata come un mio possibile fidanzamento, o qualcosa di così intimo e privato?”.

La risposta naturalmente è “no”: “Perché sono affari miei”. Non solo, Madame, sempre nelle stories di Instagram, racconta come utilizza i social.

“Tutto quello che vedete sui social – prosegue la cantante – è materiale condivisibile: amicizie, viaggi che faccio, cose che trovo, ma tutto ciò che riguarda la mia vita privata è privato. Non sarà vostro perché è mio, è mio patrimonio”.

