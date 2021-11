Ida Platano dà un’altra possibilità a Diego Tavani? “Non è la fine”

Uomini e Donne, Ida Platano svela dopo il rifiuto di Diego Tavani: “Non è la fine”

Ha condiviso i versi di una canzone di Vasco Rossi, Ida Platano lasciando intendere che forse con Diego Tavani non è finita. La dama di Uomini e Donne ieri è stata protagonista nel programma condotto da Maria De Filippi e ha dovuto mandar giù il dietrofront del cavaliere dopo la scelta. Ida aveva ammesso di volersi prendere del tempo per decidere come affrontare la situazione con Diego, ma su Instagram ha postato questo commento: “Buongiorno belli miei ‘Buoni o cattivi non è la fine prima c’è il giusto o sbagliato da sopportare, da sopportare’. Oggi vi saluto così, con una citazione di Vasco Rossi”. Segno che Ida Platano vuole dare un’altra possibilità a Diego Tavani?



Ida Platano ritrova il sorriso dopo la lite con Diego Tavani: “Oggi lavori particolari”

“Oggi lavori lunghi e particolari”. Sono state queste le parole di Ida Platano che ha iniziato la giornata con il sorriso, pensando al lavoro e a coccolare i suoi clienti. La dama di Brescia è apparsa serena sui social, nonostante la delusione di ieri a Uomini e Donne. Diego aveva ammesso in puntata di non aver gradito il chiarimento tra Ida Platano e Tina Cipollari, subito dopo la pioggia di petali di rosa. La discussione tra la compagna e la bionda opinionista avrebbe infatti rovinato il momento portandolo a un dietrofront inatteso. Il discorso di Diego Tavani è stato considerato da molti però come una scusa per prendere tempo e continuare a restare in trasmissione.

Uomini e Donne, Ida Platano fiera di Gemma Galgani: il dolce ricordo

Ha voluto condividere su Instagram Stories anche una dolce foto del 2019 con l’amica Gemma Galgani, Ida Platano. La dama di Brescia ha voluto sottolineare di essere fiera di avere come amica la 73enne, dopo essere stata attaccata duramente da Tina Cipollari proprio per questo.

