Pooh: in arrivo la raccolta Le canzoni della nostra storia dedicata a Stefano D’Orazio

Pooh, Le canzoni della nostra storia: una raccolta speciale per celebrare la carriera del gruppo del compianto batterista Stefano D’Orazio.

Riesplode l’amore per i Pooh. Il 20 novembre è in arrivo una raccolta straordinaria per celebrare la carriera della band italiana più amata di tutti i tempi. S’intitola Le canzoni della nostra storia, e celebrerà la loro incredibile storia a pochi giorni dalla scomparsa tragica del batterista e paroliere Stefano D’Orazio. Il progetto era stato annunciato già a ottobre.



Ecco tutti i dettagli su questo importante best of, con all’interno anche un brano inedito.

All’interno dell’attesa raccolta della band saranno presenti i brani più rappresentativi della carriera del gruppo, sia in versione in studio sia in versione live: da Piccola Katy a Pensiero, da Dammi solo un minuto a Chi fermerà la musica e Uomini soli.

Parlando di questo progetto, i Pooh hanno dichiarato: “Nella raccolta sono presenti i brani che meglio hanno rappresentato 50 anni di carriera, tutti i sogni, le speranze, i progetti, i successi e le delusioni, gli obiettivi raggiunti, la nostra amicizia e soprattutto un filo rosso che ci lega e ci legherà per sempre ai nostri fan“.

In una nota, il Presidente di Sony Music Entertainment Italy, Andrea Rosy, ha aggiunto, parlando della morte del batterista romano: “Stefano D’Orazio ha avuto un ruolo fondamentale nella stesura e nella ideazione di questo prodotto. D’altronde è sempre stata la ‘mente’ strategica del gruppo e nei miei vent’anni di lavoro insieme posso contare innumerevoli riunioni insieme, in cui lui si presentava con il dettaglio di ogni singolo progetto […] Purtroppo questo destino terribile non ha voluto far partecipare Stefano all’uscita di questo disco, ma la sua musica e le sue parole rimarranno per sempre. Questo disco è dedicato a lui”.



