Rihanna si prende una pausa. Nozze in vista?

La cantante barbadiana, dopo un anno di intenso lavoro, ha annunciato su Instagram che ha bisogno di staccare per dedicare più tempo alla sua vita privata. E in America molti ipotizzano che stia organizzando in gran segreto il matrimonio con il fidanzato, il miliardario saudita Hassan Jameel

Rihanna si prende una pausa. La trentunenne cantante di Barbados l’ha annunciato sul suo profilo Instagram spiegando che dopo un anno di lavoro molto intenso vuole riposarsi e dedicare più tempo alla sua vita privata.

L’artista donna più ricca del mondo (con un patrimonio di 600 milioni di dollari) ha pubblicato il suo ultimo album, Anti, quasi quattro anni fa.

Ma nell’ultimo anno è stata molto impegnata.

Non solo a lavorare al futuro album che, come ha fatto sapere in una recente intervista, sarà «reggae-inspired», ma soprattutto a espandere il suo immenso impero di moda e cosmesi.

Senza contare l’autobiografia fotografica appena date alle stampe. Insomma: il 2019 l’ha «decisamente sopraffatta». E ora vuole lavorare al suo «equilibrio». Anche se rassicura i fan: «Tornerò presto».

Rihanna non ha dato altri dettagli sul suo stop. Ma c’è chi ipotizza che dietro ci sia un motivo ben più romantico della stanchezza.

La cantante starebbe organizzando in gran segreto il matrimonio con il fidanzato: il trentunenne miliardario saudita Hassan Jameel.

Rihanna e Hassan, la cui famiglia, con un patrimonio di oltre 1 miliardo e mezzo di dollari, è stata definita da Forbes come la 12esima più ricca del globo, si sono conosciuti a una festa di Halloween: lei era vestita da Kylo Ren di Guerre Stellari, lui da pinguino. Hanno «debuttato in pubblico» nell’estate 2017, fotografati in una piscina di Ibiza.Lo scorso giugno, poi, sono stati avvistati a Capri.

Ma in due anni d’amore non hanno mai voluto presenziare insieme sul red carpet, né farsi vedere sui social.

Tanta riservatezza, tuttavia, non ha impedito a Rihanna di confessare in un video per Vogue Usa, lo scorso ottobre, che la sua vita sentimentale va a gonfie vele: «Sono tanto felice». Così felice da pensare alle nozze: «Se mi sposassi vorrei disegnare il mio abito con John Galliano». La cantante ha pure svelato che vorrebbe dei figli: «Diventare mamma è il mio sogno». Anche se, in un video successivo, alle domande sulla famiglia del domani ha replicato con ostentato fatalismo: «Non penso a questo tipo di cose, credo sia tutto parte del piano di Dio, però non vedo l’ora di ascoltare tutti i pettegolezzi su una mia gravidanza che seguiranno a questa intervista», ha detto ridendo.

Molti in America hanno associato le parole scritte da Rihanna su Instagram alle recenti dichiarazioni rilasciate a Vogue.

Arrivando a una conclusione: la pop star vuole si prende un pausa per sposare l’uomo che la rende «tanto felice». E realizzare, con lui, il sogno di mettere su famiglia.

