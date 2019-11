Paul McCartney in Italia dopo 7 anni con due concerti

A sette anni dal suo ultimo concerto in Italia, l’ex Beatles Paul McCartney ci tornerà l’anno prossimo, con due concerti evento nel giugno 2020. Ad annunciarlo è la D’Alessandro & Galli, la società viareggina di produzione spettacoli che organizza il tour italiano: prima tappa a Napoli, mercoledì 10 giugno, in piazza del Plebiscito (per il grande musicista un ritorno nella città partenopea dopo ventinove anni) e sabato 13 giugno a Lucca in occasione del Summer Festival.

Le due date italiane fanno parte del tour mondiale ‘Freshen Up’, la cui ultima tranche si è conclusa con un concerto sold-out al Los Angeles Dodger Stadium a luglio.