Johnny Depp torna in Italia con i suoi Hollywood Vampires

Il supergruppo americano formato anche da Alice Cooper e Joe Perry ha annunciato sui social un nuovo concerto nel 2020

Gli Hollywood Vampires, mitico trio metal rock formato da tre mostri sacri come Johnny Depp, Alice Cooper, re dello shock rock e mito vivente della musica hard rock, metal e non solo e Joe Perry, il chitarrista solista degli Aerosmith, hanno da poco annunciato sui social le nuove date del loro tour e c’è anche l’Italia. La band suonerà a Milano il 10 settembre 2020.

A due anni dal loro concerto al Lucca Summer Festival gli Hollywood Vampires torneranno quindi in Europa e con 11 tappe, una delle quali anche in Italia, al Forum di Assago.

E poi Germania, Austria, Polonia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Svizzera e in altri Paesi ancora. reduci da un tour nel Nord America gli Hollywood Vampires hanno trionfato e facendo anche uno spettacolo sold-out al noto Greek Theatre di Los Angeles.

Il loro concerto è stato votato come “Best Performance” del 2018 alla Wembley Arena di Londra.



