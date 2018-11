Uomini e Donne oggi: furiosa lite tra Gemma e Rocco, lui senza camicia

Oggi Uomini e Donne: Gemma e Rocco litigano, lui sbottona la camicia

Torna una nuova settimana di Uomini e Donne che, come di consueto, parte con il Trono Over. Ovviamente, la puntata ha inizio con ciò che è accaduto tra Gemma, Rocco e Paolo. L’ormai storica dama di Torino ha deciso di dare un’opportunità all’ultimo arrivato, mettendo un po’ in disparte Fredella. In studio viene mandato in onda il video di ciò che è accaduto dopo la scorsa registrazione. A quanto pare, la Galgani non ha assolutamente apprezzato l’atteggiamento di Rocco. La signora del parterre femminile lamenta i suoi furiosi modi di fare, ma poi lo raggiunge per trascorrere una serata insieme e chiarire la loro attuale situazione. Le cose non vanno assolutamente bene. I due finiscono per discutere animatamente. Rocco arriva addirittura a sbottonarsi la camicia e la cinta dei pantaloni per dimostrare alla donna che non è vero che non vuole avere nulla di fisico con lui.Di fronte a tale gesto, Gemma resta senza parole e si lascia scappare un: “Rivestiti, mi fai schifo.” Una volta rientrati in studio, la dama accusa Rocco e mostra tutta la sua rabbia nei confronti dell’uomo. Intanto, Maria De Filippi fa entrare anche Paolo. I due si sono visti e sembrano piacerci davvero molto. Proprio a causa di questo motivo, la dama decide di andare avanti con la conoscenza. In tutto ciò, Fredella si alza dal parterre e chiede a Gemma che intenzioni abbia con lui, chiedendole anche se per lei la storia è ufficialmente terminata.Nonostante i due abbiano litigato animatamente nel corso della registrazione che andrà in onda oggi, 19 Novembre 2018, sappiamo che si sono rivisti. Dopo la puntata, Rocco e Gemma hanno avuto modo di confrontarsi. Nonostante ciò, le cose tra loro non sono affatto cambiate, anzi.

Annamaria Tomasso, gossipetv.com