Samantha Markle alla riscossa. In arrivo “Le ombre della Duchessa”

Sembra che Samanha Markle, la sorellastra della duchessa di Sussex, abbia intenzione di pubblicare un libro sulla vita segreta della sposa di Harry

Non si attenua la faida tra Samantha Markle e Meghan Markle, la neo-duchessa di Sassex.Secondo quanto riporta Tgcom24, la sorellastra della Markle, avrebbe in cantiere la pubblicazione di un libro dal titolo “Le Ombre della Duchessa”. I ben informati credono che Samantha Markle vorrebbe mettere a tutti i costi in cattiva luce la neo sposta del principe Harry. Il manoscritto andrebbe ad approfondire e a rivelare alcuni dettagli della vita di Meghan, rimasti celati fino ad ora.

Se l’indiscrezione fosse vera, il libro dovrebbe uscire in primavera esattamente tra aprile e maggio, proprio quando la duchessa dovrebbe partorire il primo figlio della coppia. “Le nozze reali per me hanno rappresentato un momento molto difficile” racconta Samantha Markle, “non hanno influito solo sul rapporto che avevo con Meghan” continua la sorellastra della duchessa. “Sono esposta mediaticamente e sono vittima anche di cyberbullismo. Mi sono rivolta persino all’FBI.” Se il libro vedrà mai la luce, “Le ombre della Duchessa”, andrà ad offuscare ancor di più la figura della Markle che, proprio in quest’ultimo periodo, è attaccata da più fronti. Si dice che sono già sei i membri dello staff che si sono licenziati da Corte, a causa del carattere fin troppo impertinente della Duchessa. La coppia vorrebbe essere progressista ma, secondo gli ultimi rumor, il loro comportamento sta subendo l’effetto contrario.

Fino ad ora non ci sono dichiarazioni in merito dai diretti interessati. Non resta che attendere la prossima mossa di Samantha Markle.

Carlo Lanna, il Giornale