Domani non perdete “Tutta salute” su Rai3: si parlerà di influenza

Nella puntata di Tutta salute in onda domani, martedì 20 novembre, alle 10.45 su Rai3, si parlerà di come un corretto stile di vita aiuti a mantenere sana la prostata, senza dimenticare l’importanza di sottoporsi a controlli periodici. In studio, ospite di Michele Mirabella e Pier Luigi Spada, sarà presente il professor Maurizio Buscarini, Urologo del Campus Biomedico di Roma.

Con l’arrivo dei primi freddi molti italiani devono fare i conti con l’influenza. Spesso ci si affida ai classici rimedi “fai da te”senza consultare il medico, ma è giusto? Se ne parlerà con la dottoressa Carla Bruschelli, Internista e Medico di Famiglia.

L’aromaterapia utilizza gli olii essenziali distillati dalle piante per la prevenzione di numerosi disturbi e per garantire un maggiore stato di benessere a chi ne fa uso. E’ veramente efficace? Ha delle controndicazioni? Lo dirà la professoressa Maria Grazia Spalluto, docente in Medicine Naturali alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma, che sarà ospite dello spazio “Facciamo Chiarezza”, condotto da Carlotta Mantovan