“Domenica Live”, parla il compagno di Jane Alexander: “Parlavamo di nozze”

Alla fine Gianmarco Amicarelli, il compagno di Jane Alexander, ha deciso di rompere il silenzio. E lo ha fatto nel salotto della D’Urso a Domenica Live. Ha parlato della relazione nata tra la donna con cui viveva da anni e il concorrente del Grande Fratello Vip Elia Fongaro. Amicarelli ha negato che ci fosse crisi tra lui e Jane: “Lei dice che il primo ad averle mancato di rispetto sono io, ma non so di cosa parla. Non mi sembra di averlo fatto. Non eravamo in crisi. Io non lo ero, se lo era lei non me l’ha detto. Prima che lei entrasse al GF Vip parlavamo del Natale da passare insieme, programmavamo un viaggio da fare alla sua uscita”. Ma non solo.

Qualche giorno prima che venisse fuori il tradimento, Amicarelli si era recato fuori dalla Casa col megafono e aveva chiesto a Jane di sposarlo.”Le ho chiesto di sposarmi perché avevo letto un virgolettato di lei che al GF diceva di volermi sposare. Avevamo già parlato di matrimonio. Non l’abbiamo pianificato seriamente, ma c’era una data ipotetica, si parlava di andare a Las Vegas. Non so che cosa abbia veramente in testa Jane in questo momento”. E ancora: “Dice che non era felice con me, ma come potevo accorgermene? Nelle prime due – tre settimane al GF era un’altra persona, parlava solo di me. Mi mandava un saluto segreto che avevamo concordato. Non so se la perdonerò, prima di prendere qualsiasi decisione devo prima parlare con lei. Chiaro che non posso dimenticare quello che ho visto. Penso che sia stata la persona per cui ho sofferto di più in assoluto. In questo momento le direi che mi ha deluso, che non è la Jane che ho conosciuto e amato”.

Luisa De Montis, Ilgiornale.it