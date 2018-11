“Gf Vip”, il dolore dell’ex compagna di Walter Nudo: “Mi ha abbandonato con i figli

Abbiamo visto più di qualche volta Walter Nudo commuoversi nella casa più spiata d’Italia ripensando ai suoi due bellissimi figli, Elvis e Martin, ma il motivo per cui soffre così tanto per loro è stato svelato solo adesso dall’ex compagna Tatiana.

La bellissima ballerina ha rilasciato a DiPiù un’intervista fiume mettendosi a nudo e svelando che l’attore canadese naturalizzato italiano soffre per i sensi di colpa di essersene andato: “Walter mi abbandonò senza un soldo e con due bambini da crescere. Ho visto le lacrime di Walter in televisione, ho visto la sua disperazione. Credo – ha aggiunto – che le sue siano più che altro lacrime dettate dai numerosi sensi di colpa che affollano la sua mente, nei confronti di Elvis e Martin, ma forse anche nei miei confronti visto che per anni si è allontanato da noi”.

Ilmessaggero.it