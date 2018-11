Elisa Isoardi, frecciatina ad Anna Moroni: “Tornate in questa cucina, quella originale”

Continuano le frecciatine a distanza tra Elisa Isoardi e la vecchia guardia de La Prova del Cuoco.

Questa volta nel mirino della giovane conduttrice piemontese non è finita la veterana Antonella Clerici, bensì la sua storica spalla alla trasmissione culinaria, Anna Moroni, passata alla concorrenza Mediaset dopo l’addio della spumeggiante Clerici.

Durante l’ultima puntata del programma Isoardi prima di lanciare la pubblicità si è lasciata sfuggire una stoccata diretta proprio alla Moroni, invitando i telespettatori di Rai Uno a restare “in questa cucina, quella originale”.

Il riferimento era al fatto che contemporaneamente alla messa in onda de La Prova del Cuoco viene trasmesso anche Ricette all’italiana, il programma di Rete 4 a cui Anna Moroni collabora al fianco di Davide Mengacci.

Ma questa è solamente l’ultima frecciatina scagliata da Isoardi alla Moroni. “Siamo gli unici a cucinare in diretta”, ha ricordato spesso la conduttrice di Cuneo, puntando tutto sull’effetto freschezza del suo programma. Fino ad ora, però, i risultati non sono quelli sperati: il programma ha conosciuto un crollo di ascolti dopo l’addio di Antonella Clerici, e ancora adesso fatica a tirarsi su. Ma non va molto meglio al concorrente Mediaset, che è partito con uno share sotto il 3%.

blitzquotidiano.it