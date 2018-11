Chiara Ferragni alla conquista di Disneyland per i 90 anni di Topolino

Chiara Ferragni è stata immortala a Disneyland Paris per i 90 anni di Topolino

L’influencer più amata e odiata dagli italiani è volata a Parigi per festeggiare i 90 anni di Topolino che si sono svolti ieri, 18 Novembre.Chiara Ferragni è stata scelta come madrina ufficiale per un evento nel cuore di Disneyland Paris dedicato al personaggio creato da Walt Disney. La Ferragni è stata l’accompagnatrice ufficiale di Topolino per tutti i festeggiamenti a lui dedicati.

E come da consuetudine, anche questa volta, Chiara Ferragni ha intrattenuto i suoi followers con foto e dirette su Instagram. Felice come non mai, l’influencer è apparsa con un lungo abito di pelliccia rossa e, negli scatti, è stata immortalata sia a fianco di Topolino che di Paperino. Non sono mancate le foto artistiche con alle spalle il mitico castello de “La bella addormentata”, e altre in cui mette in mostra tutta la bellezza dell’avito che aveva indosso. Ha partecipato anche all’accezione dell’abito di Natale. Gli abiti indossati erano dello stilistica Giambattista Valli, che ha optato per un look sexy ma confortevole. Quello di pelliccia ad esempio è stato molto apprezzato dai followers.

Un vero colpo da maestro per l’immagine di Disneyland Paris. Con le celebrazioni dei 90 anni di Topolino, evento dedicato a tutta la famiglia, la Ferragni ha fortificato ancora di più la sua immagine nel panorama modaiolo internazionale.

Carlo Lanna, il Giornale